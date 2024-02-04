04.02.2024 14:11 Дмитро Колонєй

Ворог має потужну перевагу на усіх напрямках -генерал-майор запасу ЗСУ Сергій Кривонос

Війсковий експерт пояснив причини невдачі контрнаступу ЗСУ.



Ворог має потужну перевагу на усіх напрямках -генерал-майор запасу ЗСУ Сергій Кривонос



Складно наступати, коли ворог має потужну перевагу на усіх напрямках”.

Недооцінка ворога з боку військово-політичного керівництва країни.

“Почалося формування ще в 22-му році несприйняття ворога як серйозного супротивника. Оці питання “чмобіків”, все інше. … Всі сприйняли, що ми воюємо з якоюсь слабенькою країною, там практично нема кому воювати, вони не спроможні виготовляти продукцію. Навіть нам розповідали, що ракети уже закінчилися восени 22-го року”, – зазначив військовий.

В цей час росіяни “впевнено, дуже професійно, у великій кількості” будували фортифікаційні споруди на південному напрямку російсько-українського фронту.

“Ну і плюс – навіть те, що нам давали наші західні партнери, – в певних моментах це сподівання, які ми самі собі сформували. Бо знаючи ТТХ (тактико-технічні характеристики – ред.) російських гелікоптерів і спроможності західних ракет ППО було зрозуміло, що вони будуть наносити удари значно на більших відстанях, ніж досягнуть наші ракети”, – наголосив Кривонос.

При цьому він не вважає головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного винним у провалі контрнаступу,

“Він став заручником ситуації. Він-то мовчав, він же ж не міг сказати світовій спільноті, що друзі мої, давайте все ж таки менше триндіти, а більше робити. … Ми звільнили немаленьку частку території. … Але коли у тебе все в “мінусах” – то достатньо складно наступати. Коли у тебе на кожному крокові або через кожні три кроки міна – це достатньо складно. Коли російські дрони як джмелі просто гудуть навколо і вражають техніку, яку нам надали західні партнери, – то чуда не буде”, – резюмував генерал.