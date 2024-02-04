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04.02.2024  15:08   

В Україні розширять допомогу ВПО: кому саме

Пояснення надали у Міністерстві з питань реінтеграції.

Як повідомляє РЕДПОСТ, допомогу для переселенців в Україні буде розширено
 

Хто може отримати допомогу

 
  • Люді, які повернулися додому з-за кордону 
 
Допомога призначатиметься на 6 місяців:
  • для родин, які повернулись в Україну після тривалого (понад 90 днів поспіль) перебування за кордоном, навіть якщо в таких родинах є працездатні непрацюючі особи, які не сплачували єдиний соціальний внесок (ЄСВ);
  • для родин ВПО, які внаслідок переміщення не працювали або не сплачували ЄСВ.
Щоб посприяти поверненню громадян до економічно незалежного і самостійного життя, виплата допомоги для малозабезпечених поєднується з інструментами стимулювання до працевлаштування.
Йдеться про ті родини ВПО чи громадян, які повертаються в Україну, в котрих є непрацюючі працездатні особи. Вони мають протягом 2 місяців після призначення допомоги працевлаштуватись або стати на облік у Державному центрі зайнятості.
 

 

Тэги:  допомога, впо
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