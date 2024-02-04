В Україні розширять допомогу ВПО: кому саме

04.02.2024 15:08

Пояснення надали у Міністерстві з питань реінтеграції.

Допомога призначатиметься на 6 місяців:

для родин, які повернулись в Україну після тривалого (понад 90 днів поспіль) перебування за кордоном, навіть якщо в таких родинах є працездатні непрацюючі особи, які не сплачували єдиний соціальний внесок (ЄСВ);

для родин ВПО, які внаслідок переміщення не працювали або не сплачували ЄСВ.

Щоб посприяти поверненню громадян до економічно незалежного і самостійного життя, виплата допомоги для малозабезпечених поєднується з інструментами стимулювання до працевлаштування.

Йдеться про ті родини ВПО чи громадян, які повертаються в Україну, в котрих є непрацюючі працездатні особи. Вони мають протягом 2 місяців після призначення допомоги працевлаштуватись або стати на облік у Державному центрі зайнятості.