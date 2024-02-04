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04.02.2024  17:46   Дмитро Колонєй

Українців ошукують за допомогою шахрайскої схеми на допомозі у 16 000

В Україні працює схема аферистів.


Українців ошукують за допомогою шахрайскої схеми на допомозі у 16 000
Як повідомляє РЕДПОСТ, в Україні діє шахрайська схема на фейкових виплатах грошової  допомоги.
 
Серед таких інформація про нібито грошову виплату в розмірі 16 000 грн від Українського Червоного Хреста. Будьте уважними – це шахраї! 
 
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При цьому Червоний Хрест не здійснює таких виплат. Вся інформація про надання виплат громадянам розміщується на офіційних каналах. Зокрема, на сайті redcross.org.ua.
 

Як працює шахрайська схема.

 
  • Аферисти відправляють громадянам фейкову інформацію про начебто надання виплат від Українського Червоного Хреста у розмірі 16 тис. грн. 
  • А потім використовують їх особисту інформацію.
 

Як уберегтися від шахрайської схеми?

 
  • Не передавати персональних даних, номерів банківських карток незнайомим людям.
  • Не переходити за сумнівними посиланнями й не переказувати гроші.
 
 
Тэги:  афера, шахрайство, харків
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