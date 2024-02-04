04.02.2024 17:46 Дмитро Колонєй

Українців ошукують за допомогою шахрайскої схеми на допомозі у 16 000

В Україні працює схема аферистів.



Українців ошукують за допомогою шахрайскої схеми на допомозі у 16 000



Серед таких інформація про нібито грошову виплату в розмірі 16 000 грн від Українського Червоного Хреста. Будьте уважними – це шахраї!

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При цьому Червоний Хрест не здійснює таких виплат. Вся інформація про надання виплат громадянам розміщується на офіційних каналах. Зокрема, на сайті redcross.org.ua.

Як працює шахрайська схема.

Аферисти відправляють громадянам фейкову інформацію про начебто надання виплат від Українського Червоного Хреста у розмірі 16 тис. грн.

А потім використовують їх особисту інформацію.

Як уберегтися від шахрайської схеми?

Не передавати персональних даних, номерів банківських карток незнайомим людям.

Не переходити за сумнівними посиланнями й не переказувати гроші.