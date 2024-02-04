04.02.2024 17:46 Дмитро Колонєй
Українців ошукують за допомогою шахрайскої схеми на допомозі у 16 000
В Україні працює схема аферистів.
Українців ошукують за допомогою шахрайскої схеми на допомозі у 16 000
Серед таких інформація про нібито грошову виплату в розмірі 16 000 грн від Українського Червоного Хреста. Будьте уважними – це шахраї!
При цьому Червоний Хрест не здійснює таких виплат. Вся інформація про надання виплат громадянам розміщується на офіційних каналах. Зокрема, на сайті redcross.org.ua.
Як працює шахрайська схема.
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Аферисти відправляють громадянам фейкову інформацію про начебто надання виплат від Українського Червоного Хреста у розмірі 16 тис. грн.
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А потім використовують їх особисту інформацію.
Як уберегтися від шахрайської схеми?
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Не передавати персональних даних, номерів банківських карток незнайомим людям.
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Не переходити за сумнівними посиланнями й не переказувати гроші.
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