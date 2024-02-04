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04.02.2024  19:00   Дмитро Колонєй

Ворог значно посилив авіаудари по селищам Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 4 лютого 2024 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

Посилили авіаудари по селищам Харківщини окупанти
 
Як повідомляє РЕДПОСТ бойова ситуація на Харківщині наступна.
 
 
  • На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Мала Вовча, Устинівка, Вільхуватка, Колодязне Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад селища Харківщини Веселе, Гатище, Бударки.
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  • На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаційних ударів в районах Синьківки, Петропавлівки, Кучерівки, Іванівки, Кислівки, Котлярівки, Крохмального та Піщаного Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися Синьківка, Табаївка, Іванівка, Берестове Харківської області.

 

Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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