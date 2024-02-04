    
Главная Новини Харкова Економіка та промисловість В Україні подорожчають п'ять овочів: прогноз експертів
04.02.2024  20:07   Дмитро Колонєй

В Україні подорожчають п'ять овочів: прогноз експертів

Які саме овочі та у якій мірі змінять ціну, розповів фахівець.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, за прогнозами завідувачки відділу ціноутворення та аграрного ринку Інституту аграрної економіки Інни Сало, може подорожчати борщовий набір.
 
Експерта зазначила, що до кінця зими може підвищитися ціна на овочі борщового набору.
 
Прогнозується, що ціни зростуть наступним чином:
 
  • капуста білокачанна – ціна може зрости до 16 гривень за кілограм (+4 %);
  • буряк - ціна може підвищитись на 3% до 18,5 гривні за кілограм;
  • морква - до 16,5 гривні за кілограм (+6 %);
  • картопля - до 26 гривень за кілограм (+5 %);
  • цибуля - до 18,5 гривні за кілограм (+8 %).

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що відбувається з цінами на огірки.

Тэги:  овочі, прогноз, ціни
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
16.01 Економіка та промисловість Що відбувається з цінами на овочі та фрукти: аналіз експертів 18.12 Кулінарні рецепти Готуємо овочеве рагу з кабачками по-ірландськи 09.12 Кулінарні рецепти Готуємо варення з кабачків на зиму
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 