04.02.2024 20:07 Дмитро Колонєй

В Україні подорожчають п'ять овочів: прогноз експертів

Які саме овочі та у якій мірі змінять ціну, розповів фахівець.

Експерта зазначила, що до кінця зими може підвищитися ціна на овочі борщового набору.

Прогнозується, що ціни зростуть наступним чином:

капуста білокачанна – ціна може зрости до 16 гривень за кілограм (+4 %);

буряк - ціна може підвищитись на 3% до 18,5 гривні за кілограм;

морква - до 16,5 гривні за кілограм (+6 %);

картопля - до 26 гривень за кілограм (+5 %);

цибуля - до 18,5 гривні за кілограм (+8 %).

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що відбувається з цінами на огірки.