04.02.2024 21:03 Дмитро Колонєй

Наступ окупантів на Харківщині: РФ хоче захопити Куп'янськ до березня

Ворог посилює групіровку військ на Харківщині.



Наступ окупантів на Харківщині: РФ хоче захопити Куп'янськ до березня



"РФ планує до березня 2024 року повністю захопити Донецьку та Луганську області, й частину Харківської області до річки Оскіл", - йдеться в повідомленні Українського центру оборонних стратегій.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Зазначається, що російська армія підготувала близько 500 танків, понад 600 бойових машин та щонайменше 40 тисяч окупантів.

Крім цього, ворог намагатиметься захопити ці території до березня через майбутні президентські вибори в Росії: "Шматочок Харківщини був би подарунком Путіну на день виборів від російської армії в Україні".

У статті також відзначається снарядний голод українських захисників, які змушені берегти боєприпаси.

Окупанти збільшили кількість наступальних дій на Куп'янському напрямку. Особливо складна ситуація в районі населених пунктів Синьківка та Табаївка.