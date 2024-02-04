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04.02.2024  21:03   Дмитро Колонєй

Наступ окупантів на Харківщині: РФ хоче захопити Куп'янськ до березня

Ворог посилює групіровку військ на Харківщині.


Наступ окупантів на Харківщині: РФ хоче захопити Куп'янськ до березня
Як повідомляє РЕДПОСТ, Росія хоче захопити Куп'янськ до президентських виборів у РФ, про це пише Forbes.
 
"РФ планує до березня 2024 року повністю захопити Донецьку та Луганську області, й частину Харківської області до річки Оскіл", - йдеться в повідомленні Українського центру оборонних стратегій.
 
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Зазначається, що російська армія підготувала близько 500 танків, понад 600 бойових машин та щонайменше 40 тисяч окупантів.
 
Крім цього, ворог намагатиметься захопити ці території до березня через майбутні президентські вибори в Росії: "Шматочок Харківщини був би подарунком Путіну на день виборів від російської армії в Україні".
 
У статті також відзначається снарядний голод українських захисників, які змушені берегти боєприпаси.
 
Окупанти збільшили кількість наступальних дій на Куп'янському напрямку. Особливо складна ситуація в районі населених пунктів Синьківка та Табаївка.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ наводив думку військового експерта, що ворог має потужну перевагу на усіх напрямках.
 
Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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