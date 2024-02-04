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04.02.2024  13:19   Дмитро Колонєй

Окупанти гатили з мінометів по будинку на Харківщині (фото)

Правоохоронці зафіксували наслідки ворожого удару по житловому сектору на Харківщині.

Гатили з мінометів по будинку на Харківщині окупанти
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, 3 лютого 2024 року приблизно о 22:30 російські військовослужбовці обстріляли м. Вовчанськ. Пошкоджено приватні домоволодіння та багатоквартирний житловий будинок. Без постраждалих.
 
Гатили з мінометів по будинку на Харківщині окупанти
 
За попередніми даними, окупанти били по місту з мінометів.
 
Гатили з мінометів по будинку на Харківщині окупанти
 
Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції вживають всіх заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил держави-агресора.
Гатили з мінометів по будинку на Харківщині окупанти
Тэги:  обстріл, агрессия россии, харків
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