Окупанти гатили з мінометів по будинку на Харківщині (фото)

Правоохоронці зафіксували наслідки ворожого удару по житловому сектору на Харківщині.
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Будьте уважні до нових ідей та можливостей, але не забувайте стежити за собою та уникати зайвої критики оточуючих.
З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Нічний дрібний дощ закінчиться ще до приходу ранку. Удень опадів не очікується, а ввечері може піти дрібний дощ зі снігом.
3 лютого відзначається Всесвітній день боротьби із ненормативною лексикою.
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