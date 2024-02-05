Який радіаційний фон в Харкові та області на 5 лютого

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 5 лютого 2024 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:
Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.
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День ідеально підходить для творчості, наукової роботи та будь-яких самостійних проектів. Розумна діяльність у вас буде на висоті, але при цьому може виникнути потяг до усамітнення. Якщо ж уникнути тісного спілкування з оточуючими не вдасться, можливі конфлікти.
У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Вранішній дощ зі снігом удень зміниться дрібним снігом, який повинен закінчитися до приходу вечора.
Щороку 5 лютого відзначають День ерудиту.
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