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04.02.2024  10:00   Дмитро Колонєй

Який радіаційний фон в Харкові та області на 4 лютого

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.4 Лютого:

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 4 лютого 2024 року радіаційний фон  (мкР/год) відповідає нормативним показникам:

  • Золочів - 13
  • Харків - 13
  • Богодухів - 12
  • Коломак - 12
  • Великий Бурлук - 12
  • Печеніги -10
  • Слобожанське - 14
  • Куп’янськ -12
  • Красноград - 11
  • Лозова - 12
  • Ізюм -14

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.

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Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації у Харкові та області на 3 лютого 2024 року.
 
Тэги:  радіація, рівень, харків
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