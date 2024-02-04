Який радіаційний фон в Харкові та області на 4 лютого

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.4 Лютого:
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 4 лютого 2024 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:
Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.
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З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Нічний дрібний дощ закінчиться ще до приходу ранку. Удень опадів не очікується, а ввечері може піти дрібний дощ зі снігом.
3 лютого відзначається Всесвітній день боротьби із ненормативною лексикою.
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