Який радіаційний фон в Харкові та області на 4 лютого

Будьте уважні до нових ідей та можливостей, але не забувайте стежити за собою та уникати зайвої критики оточуючих.

З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Нічний дрібний дощ закінчиться ще до приходу ранку. Удень опадів не очікується, а ввечері може піти дрібний дощ зі снігом.