04.02.2024 09:00
ЗСУ відбили 5 ворожих атак на Харківщині
Харківщина на 4 лютого 2024. Оперативна обстановка від ХОВА.
Я повідомляє РЕДПОСТ, від ударів ворога постраждали селища Харківщини:
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Козача Лопань,
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Огірцеве,
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Мала Вовча,
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Піщане,
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Синьківка,
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Іванівка,
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Кислівка,
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Котлярівка та ін.
Авіаударів окупантів зазнали
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Бударки,
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Колодязне,
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Григорівка,
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Куп'янськ,
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Іванівка,
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Кислівка,
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Табаївка,
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Піщане.
Близької 13:00 під час ворожого обстрілу с. Охримівка Чугуївського району пошкоджено майно агропідприємства: ангари, сільгосптехніка, складські приміщення. Потерпілих немає.
Приблизно о 14:00 відбувся ворожий обстріл с. Григорівка Куп'янського району. Пошкоджено вікна, дах, покрівлю двох приватних домоволодінь. Попередньо: окупанти застосували дві керовані авіабомби. Отримав поранення 26-річний цивільний чоловік, доставлений до лікарні.
Близько 14:00 год ворог КАБами вдарив по с. Григорівка Куп’янського району. Унаслідок якого було пошкоджено 2 приватних домоволодіння.
Близько 15:00 окупанти завдали мінометних ударів по с. Котлярівка Куп’янського району. Без постраждалих.
ЗСУ відбили 5 ворожих атак біля Синьківки та Іванівки.
Протягом доби на території Харківської області зведені групи вибухотехніків провели розмінування 24,2 га території, знищили 183 вибухонебезпечні предмети.
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