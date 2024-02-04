04.02.2024 09:00

ЗСУ відбили 5 ворожих атак на Харківщині

Харківщина на 4 лютого 2024. Оперативна обстановка від ХОВА.

Я повідомляє РЕДПОСТ, від ударів ворога постраждали селища Харківщини:

Козача Лопань,

Огірцеве,

Мала Вовча,

Піщане,

Синьківка,

Іванівка,

Кислівка,

Котлярівка та ін.

Авіаударів окупантів зазнали

Бударки,

Колодязне,

Григорівка,

Куп'янськ,

Іванівка,

Кислівка,

Табаївка,

Піщане.

Близької 13:00 під час ворожого обстрілу с. Охримівка Чугуївського району пошкоджено майно агропідприємства: ангари, сільгосптехніка, складські приміщення. Потерпілих немає.

Приблизно о 14:00 відбувся ворожий обстріл с. Григорівка Куп'янського району. Пошкоджено вікна, дах, покрівлю двох приватних домоволодінь. Попередньо: окупанти застосували дві керовані авіабомби. Отримав поранення 26-річний цивільний чоловік, доставлений до лікарні.

Близько 14:00 год ворог КАБами вдарив по с. Григорівка Куп’янського району. Унаслідок якого було пошкоджено 2 приватних домоволодіння.

Близько 15:00 окупанти завдали мінометних ударів по с. Котлярівка Куп’янського району. Без постраждалих.

ЗСУ відбили 5 ворожих атак біля Синьківки та Іванівки.

Протягом доби на території Харківської області зведені групи вибухотехніків провели розмінування 24,2 га території, знищили 183 вибухонебезпечні предмети.