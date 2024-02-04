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04.02.2024  09:00   

ЗСУ відбили 5 ворожих атак на Харківщині

Харківщина на 4 лютого 2024. Оперативна обстановка від ХОВА.

Я повідомляє РЕДПОСТ, від ударів ворога постраждали селища Харківщини:
  • Козача Лопань,
  • Огірцеве,
  • Мала Вовча,
  • Піщане,
  • Синьківка,
  • Іванівка,
  • Кислівка,
  • Котлярівка та ін. 
 
Авіаударів окупантів зазнали
  • Бударки,
  • Колодязне,
  • Григорівка,
  • Куп'янськ,
  • Іванівка,
  • Кислівка,
  • Табаївка,
  • Піщане. 
 
Близької 13:00 під час ворожого обстрілу с. Охримівка Чугуївського району пошкоджено майно агропідприємства: ангари, сільгосптехніка, складські приміщення. Потерпілих немає.
 
Приблизно о 14:00 відбувся ворожий обстріл с. Григорівка Куп'янського району. Пошкоджено вікна, дах, покрівлю двох приватних домоволодінь. Попередньо: окупанти застосували дві керовані авіабомби. Отримав поранення 26-річний цивільний чоловік, доставлений до лікарні.
 
Близько 14:00 год ворог КАБами вдарив по с. Григорівка Куп’янського району. Унаслідок якого було пошкоджено 2 приватних домоволодіння.
 
Близько 15:00 окупанти завдали мінометних ударів по с. Котлярівка Куп’янського району. Без постраждалих. 
 
ЗСУ відбили 5 ворожих атак біля Синьківки та Іванівки. 
 
Протягом доби на території Харківської області зведені групи вибухотехніків провели розмінування 24,2 га території, знищили 183  вибухонебезпечні предмети.
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