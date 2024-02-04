04.02.2024 08:31 Дмитро Колонєй
Рятувальники Харківщини загасили три пожежі
Оперативна обстановка на Харківщині на 4 лютого 2024 року від ДСНС.
Рятувальники Харківщини загасили три пожежі
Як повідомляє РЕДПОСТ, протягом доби з 03 по 04 лютого 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 12 оперативних виїздів, з яких:
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3 – на ліквідацію пожеж;
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1 – на перевірку територій, обстріляних ворогом;
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2 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;
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1 – на допомогу населенню;
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5 – інші виїзди.
Протягом доби на гасіння пожеж, спричинених ворожими обстрілами, рятувальні підрозділи ДСНС не залучались.
Куп’янські рятувальники провели обстеження територій, яке зазнало ворожої атаки в м. Куп’янськ. Пошкоджень зазнали 30 приватних домоволодінь, будівля навчального закладу та дев'ятиповерховий житловий будинок.
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 33 одиниці вибухонебезпечних предметів.
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