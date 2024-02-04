04.02.2024 11:00

Харківську рятувальники нагадали про смертельну небезпеку взимку та як її запобігти

Поради харківських фахівців як уникнути трагічних випадків.

Як повідомляє РЕДПОСТ, рятувальники Харківщини попереджають громадян, що крига вже занадто тонка і становить пряму небезпеку для тих, хто вирішить знехтувати застереженнями.

Що полтрібно пам’ятайти:

виходити на лід можна тільки за стійкої морозної погоди; забороняється виходити на лід, товщина і міцність якого вам невідомі; забороняється спускатися на лижах, санчатах та тюбінгах з крутого берега на неперевірений на міцність і товщину лід; забороняється збиратися на кризі великими групами в одному місці; не можна виходити на лід: у місці з’єднання річок; у випадку швидкої течії річки у цьому місці; за наявності вмерзлих у лід дошок, палиць та інших предметів; у випадку різного забарвлення льоду; під час сильного перепаду температури й потепління; пильнуйте за дозвіллям дітей та пояснюйте їм небезпеку тонкої криги.

Якщо з вами сталася надзвичайна подія, або ви стали свідком такої, – не зволікайте, телефонуйте до Служби порятунку за номером 101 або 112.