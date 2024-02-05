05.02.2024 11:00 Дмитро Колонєй
СБУ викрила чоловіка, який підтримував ворога, організовуючі масові заходи на Харківщині, а потім втік
Служба безпеки зібрала доказову базу на мешканця Харківщини, який добровільно співпрацював з загарбниками.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на речника в Управлінні СБ України в Харківській області Владислава Абдулу, влітку 2022 року мешканець Харківщини під час окупації перейшов на бік ворога:
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очолив «Балаклійський будинок культури Ізюмського району Харківської області».
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організовував та проводив публічні заходи у м. Балаклія, спрямовані на підтримку держави-агресора та її окупаційної адміністрації.
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особисто приймав участь в урочистих заходах.
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забезпечував окупантів звукопідсилюючої та іншою технікою для їх проведення.
Зокрема, під час святкування річниці заснування м. Балаклія представники ворожої адміністрації публічно закликали підтримати їх та окупацію міста військами РФ.
Напередодні деокупації Ізюмського району колаборант втік на територію РФ.
Викриття протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ Харківської області за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові судитимуть доцента універитету, який коригував російські ракетні удари по місту.
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