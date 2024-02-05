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05.02.2024  11:36   Дмитро Колонєй

Харківські комунальники відновили покриття на шости вулиць міста (фото)

Які роботи та де виконували бригади підприємства розповіли у харківському КП «Шляхрембуд».

Як повідомляє РЕДПОСТ, фахівці КП «Шляхрембуд» за попередні три доби

  • вивезли понад 140 куб. м снігу, льоду і ТПВ,
  • використали 407 куб. м піщано-сольової суміші та 129 т солі.  
 
 
Дорожники відновили асфальтобетонне покриття в місцях розриття інженерними службами на вулицях
  • Мефодіївській,
  • Громадянській,
  • Героїв Праці,
  • проспектах Героїв Харкова,
  • Незалежності та у 
  • пров. Фесенківському. 
 
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5 лютого 2024 року, на дорогах Харкова працюють 166 робітників та 110 одиниць спецтехніки підприємства.
 
Тэги:  ремонт, дороги, харків
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