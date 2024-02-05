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05.02.2024  12:19   Дмитро Колоней

У Харкові ремонтники виконали більше тисячі звернень

Які саме роботи та де виконували фахівці підприємства розповіли фахівці КСП «Харківміськліфт».

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, за минулий тиждень фахівці КСП «Харківміськліфт»
  • опрацювали понад 1,2 тис. звернень харків’ян щодо роботи ліфтів та стану внутрішньобудинкових електромереж.
  • відновили роботу 14-ти підйомників.
  • відновлена робота систем диспетчеризації 13-ти ліфтів.
 
 
Роботи йшли на вулицях
  • Шариковій,
  • Олімпійській, 
  • Академіка Павлова,
  • Дружби Народів,
  • Новом’ясницькій,
  • проспектах Гагаріна,
  • Байрона та ін.
 
 
Крім того, впродовж вихідних аварійні бригади усунули тимчасові зупинки 195 підйомників.
 
Загалом у житлових будинках працює понад 6,6 тис. ліфтів, 27 - зупинені на ремонт.
 
Тэги:  ремонт, ліфти, харків
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