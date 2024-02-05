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05.02.2024  13:07   

Харківські сінхронниці стали віце-чемпіонками світу

Збірна України з артистичного плавання, основу якої складають харківські спортсменки, виграла «срібло» чемпіонату світу.

Стали віце-чемпіонками світу харківські спртменки з артистичного плавання
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, харківські  спортсменки здобули першу нагороду у змаганнях з водних видів спорту, які проходять у Катарі.
 
До складу збірної увійшли спортсменки Харківської області
  • Марина Алексіїва,
  • Влада Алексіїва,
  • Марта Фєдіна,
  • Вероніка Гришко,
  • Дар'я Мошинська,
  • Анастасія Шмоніна,
  • Валерія Тищенко, а також киянка
  • Олександра Горецька.
 
В змаганнях акробатичних груп українки отримали від суддів 243,3167 бала та посіли друге місце.
 
Перемогу в цьому виді програми одержали китаянки з результатом 244,1767 бала. Третє місце посіла збірна США (242,2300 бала).
 
Стали віце-чемпіонками світу харківські спртменки з артистичного плавання
 
Попереду у дівчат боротьба за медалі в технічній та довільній програмах груп, а також у дуеті.
 
Тэги:  спорт, перемога, харків
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