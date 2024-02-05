    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події На Харківщині чоловік у складі загону ПВК окупантів залякував населення, а потім втік
05.02.2024  13:59   Дмитро Колонєй

На Харківщині чоловік у складі загону ПВК окупантів залякував населення, а потім втік

Мешканцю Харківщини, який служи у російської приватної військової компанії оголосили підозру.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, 50-річний мешканець Борової Ізюмського району під час окупації селища перейшов на бік ворога:
  • добровільно вступив до лав збройного формування держави-агресора РФ – ПВК «Ветерани».
  • разом з російськими військовими патрулював населений пункт у російській формі та зі зброєю,
  • залякуваа цивільне населення. 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
 
Наразі колаборант переховується від правоохоронців на непідконтрольній Україні території. Вирішується питання щодо оголошення його у розшук. 
 
Тэги:  колаборант, зрада, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
05.02 Надзвичайні події Судитимуть доцента університету, який коригував російські ракетні удари по Харкову 02.02 Надзвичайні події На Харківщині оголошено підозру жінці, яка працювала в окупаційній адміністрації, а потім втекла до рф 02.02 Надзвичайні події СБУ оголосила підозру кримчанину, який після анексії півострова воював на Харківському напрямку
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 