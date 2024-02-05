05.02.2024 14:31 Дмитро Колонєй
Комунальники Харкова встановили надміцний трубопровід на десятки років
Комунальники виконали низку складних ремонтів у Харкові
Як повідомляє РЕДПОСТ
, бригади дільниці Немишлянського району КП «Харківводоканал» викнали низку складних робіт. За словами начальника районної дільниці Іоланти Дикої фахівці підприємства
-
завершили складний ремонт внутрішньобудинкових систем водопостачання на вул. Харківських Дивізій, 10. Замінили 35 метрів системи холодного водопостачання проводили під квартирами на першому поверсі. Встановили надміцний трубопровід, який прослужить не один десяток років. С
-
почали перекладання ділянки холодного водопостачання завдовжки 60 м на Салтівському шосе, 118.
-
Нещодавно провели масштабні роботи і на внутрішньобудинкових мережах водовідведення. Загалом переклали близько 35 м каналізації у двох будинках на пр. Героїв Харкова та вул. Ковтуна.
-
Відпрацьовують до 40 заявок мешканців району
-
торік комунальники виконали поточні ремонти у понад 50 будинках, встановивши там 1,5 км внутрішньобудинкових систем водопостачання, водовідведення та зливової каналізації. Серед них - і будинки, які постраждали від обстрілів.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0