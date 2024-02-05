05.02.2024 15:05 Дмитро Колонєй

На Харківщині відправили за грати сексуального насильника

Завдяки позиції прокуратури Харківщини зловмисник отримав реальну міру покарання.

Як повідомляє РЕДПОСТ злочин стався в одному з населених пунктів Лозівського району. У своєму будинку нетверезий чоловік спочатку вступив у статевий акт з 14-річною дівчиною, після — з її 15-річною подругою.

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30 червня 2023 року Лозівський міськрайонний суд Харківської області ухвалив вирок у кримінальному провадженні щодо 29-річного чоловіка за фактом вчинення дій сексуального характеру з особами, які не досягли шістнадцятирічного віку (ч. 1 ст. 155 КК України). Йому призначено покарання у виді 3 років позбавлення волі зі звільненням від відбування покарання на 3 роки (ст. 75 КК України).

Про те, що дівчата є неповнолітніми, чоловік знав, свою вину визнав та розкаявся.

Прокурори Харківської обласної прокуратури та Лозівської окружної прокуратури Харківської області одразу відреагували на вказане рішення суду та подали апеляційну скаргу. Прокурори аргументували, що вирок суду є незаконним через невідповідність призначеного судом покарання ступеню тяжкості кримінального правопорушення та особі обвинуваченого.

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Харківського апеляційного суду задовольнила апеляційну скаргу прокуратури. Вирок суду першої інстанції скасовано в частині призначення покарання.

В апеляційній інстанції зловмисник отримав нове покарання — три роки позбавлення волі.