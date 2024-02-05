Харків'ян закликають стати донорами крові

У Харкові на 5 лютого залишається висока потреба у всіх групах крові.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський обласний центр служби крові.
Для тих, хто бажає здійснити донорську допомогу, доступні наступні місця:
Ваша донорська участь може врятувати життя. Приходьте за визначеним графіком та робіть свій внесок у спільний акт гуманності.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що мешканці небезпечних зон Харківської області можуть безкоштовно евакуюватися.
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День ідеально підходить для творчості, наукової роботи та будь-яких самостійних проектів. Розумна діяльність у вас буде на висоті, але при цьому може виникнути потяг до усамітнення. Якщо ж уникнути тісного спілкування з оточуючими не вдасться, можливі конфлікти.
У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Вранішній дощ зі снігом удень зміниться дрібним снігом, який повинен закінчитися до приходу вечора.
Щороку 5 лютого відзначають День ерудиту.
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