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05.02.2024  15:25   Рита Парфенова

Харків'ян закликають стати донорами крові

У Харкові на 5 лютого залишається висока потреба у всіх групах крові.

донорство крові

Про це повідомляє  РЕДПОСТ з посиланням на  Харківський обласний центр служби крові.

Для тих, хто бажає здійснити донорську допомогу, доступні наступні місця:

  • Центр крові, Клочківська, 366. Графік роботи: Пн-Пт з 8:00 до 15:00, Сб з 8:00 до 13:00;
  • ТРЦ «Нікольський», вулиця Пушкінська, 2а. Графік роботи: Вт, Чт, Сб з 9:00 до 14:00.

Ваша донорська участь може врятувати життя. Приходьте за визначеним графіком та робіть свій внесок у спільний акт гуманності.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що мешканці небезпечних зон Харківської області можуть безкоштовно евакуюватися.

 

Тэги:  донорство крові, медицина, харків
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