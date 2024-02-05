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05.02.2024  15:56   Рита Парфенова

«Високоточна» зброя росіян проштрикнула будинок на Харківщині (фото)

На подвір'ї приватного будинку в одному з сел Харківської області знайшли нерозірвану авіабомбу.

Новини Харкова: у приватному будинку знайшли нерозірвану авіабомбу
 
Про це розповів начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов, передає РЕДПОСТ.
 
«На фото - одна з авіабомб, якими росіяни обстрілюють Харківську область. Ця не розірвалася, але пробила діру в житловому будинку», – написав у саоєму фейсбуці Сергій Болвінов.
 
Новини Харкова: у приватному будинку знайшли нерозірвану авіабомбу Новини Харкова: у приватному будинку знайшли нерозірвану авіабомбу
 
За його словами, напередодні вночі, близько дванадцятої години, військові рф обстріляли мирних мешканців Великого Бурлука авіабомбами ФАБ-250. Даних про постраждалих, на щастя, немає.
 
«Цю свою зброю росіяни називають високоточною, хваляться, що додали їй крила та навігаційну систему. Та вже вкотре цей "навігатор" завів до звичайного мирного населеного пункту», ~ додав начальник Слідчого управління.
 
Новини Харкова: у приватному будинку знайшли нерозірвану авіабомбу
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині авіабомба ворога зруйновала двоповерховий багатоквартирний будинок.
Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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