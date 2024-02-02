Російський безпілотник атакував енергетичний об'єкт Харківщини

Милулої доби територію газопереробного підприємства на Харківщині було атаковано ворожими безпілотниками.
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Управління емоціями буде легким, як своїми, і чужими. Це чудовий день для нових знайомств, включаючи романтичні. Насолоджуйтесь емоційною свободою.
Вдень і ввечері небо у Харкові буде безхмарним, і ніщо більше не нагадуватиме про похмурий ранок. Уночі, можливо, пройде дрібний дощ зі снігом. Увесь день, починаючи з ранку, мине без опадів.
Щороку 2 лютого американці та канадці спостерігають за поведінкою бабака, щоб дізнатися дату приходу весни.
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