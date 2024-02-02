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02.02.2024  11:37   Рита Парфенова

Російський безпілотник атакував енергетичний об'єкт Харківщини

Милулої доби територію газопереробного підприємства на Харківщині було атаковано ворожими безпілотниками.

Новини Харкова: БпЛА атакував територію газопереробного підприємства

Про це розповів начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов, передає РЕДПОСТ.
 
За попередніми даними, дві атаки «Шахедів» сталися в с. Андріївка на Ізюмщині, де розташоване Шебелинське відділення з переробки газового конденсату і нафти.
 
Внаслідок влучання безпілотнику враження виявлено в двоповерховій будівлі на території підприємства. На щастя, за попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих, і витоку палива не сталося.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що ворожий артилерійський та мінометний обстріл завдав пошкоджень у близько 17 населених пунктах Харківщини.
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