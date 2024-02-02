Енергетики відновили електропостачання після ракетного удару

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на керівника Північного району електричних мереж Ігоря Диряєва, епіцентр вибуху знаходився в 20 метрах від місцевої трансформаторної підстанції, через що вона зазнала значних пошкоджень. Понад 100 побутових та 17 юридичних споживачів залишилися без електропостачання.

"Ми виконали демонтаж зруйнованого електричного обладнання, розібрали залишки будівельної частини об'єкта та встановили на місці тимчасову комплектну трансформаторну підстанцію. Після відновлення внутрішньобудинкових мереж ми подали напругу на щитову житлового будинку. Також знову були підключені юридичні абоненти", - повідомив Ігор Диряєв.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що комунальні служби міста Харкова завершують роботи з консервації пошкодженого даху житлового будинку на вул. Бакуліна, поруч з яким на початку січня прилетів ворожий снаряд.