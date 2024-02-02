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02.02.2024  12:25   Рита Парфенова

Енергетики відновили електропостачання після ракетного удару

Спеціалісти компанії "Харківобленерго" успішно відновили електропостачання багатоквартирного будинку на вулиці Бакуліна, що постраждав від ракетного обстрілу на початку січня.

Новини Харкова: енергетики відновили електропостачання після ракетного ударц

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на керівника Північного району електричних мереж Ігоря Диряєва, епіцентр вибуху знаходився в 20 метрах від місцевої трансформаторної підстанції, через що вона зазнала значних пошкоджень. Понад 100 побутових та 17 юридичних споживачів залишилися без електропостачання.

Новини Харкова: енергетики відновили електропостачання після ракетного ударц

"Ми виконали демонтаж зруйнованого електричного обладнання, розібрали залишки будівельної частини об'єкта та встановили на місці тимчасову комплектну трансформаторну підстанцію. Після відновлення внутрішньобудинкових мереж ми подали напругу на щитову житлового будинку. Також знову були підключені юридичні абоненти", - повідомив Ігор Диряєв.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що комунальні служби міста Харкова завершують роботи з консервації пошкодженого даху житлового будинку на вул. Бакуліна, поруч з яким на початку січня прилетів ворожий снаряд.

 

Тэги:  елетропостачання, харків
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