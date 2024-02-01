    
Главная Новини Харкова ЖКГ Обстріли Харкова: комунальники ремонтують пошкоджений дах будинку на вулиці Бакуліна
01.02.2024  13:50   Віталій Хінєвіч

Обстріли Харкова: комунальники ремонтують пошкоджений дах будинку на вулиці Бакуліна

Комунальні служби міста Харкова завершують роботи з консервації пошкодженого даху житлового будинку на вул. Бакуліна, поруч з яким на початку січня прилетів ворожий снаряд.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Як повідомили в КП «Харківспецбуд», з пошкоджених 1,9 тис. кв. м покрівлі більше половини було зруйновано вщент. Одразу після обстрілу комунальники закрили понад 200 вибитих вікон у квартирах та місцях загального користування. Крім того, в будинку замінили сім вхідних дверей.
 
«Ми відновили кроквяну систему даху та вкрили її спеціальним тентом. Такі роботи провели для того, щоб сніг та дощ не зашкодили будівлі та її конструкціям. Зараз перевіряємо проєктно-кошторисну документацію і вже найближчим часом почнемо відновлювальні роботи», - розповів директор КП «Харківспецбуд» Богдан Долина.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині рятувальники гасили пожежу та евакуювали людей через обстріли.
 
Тэги:  жкг, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
01.02 ЖКГ У Харківській області енергетики повернули світло більш ніж 1600 абонентам 31.01 ЖКГ «Харківводоканал» нагадав абонентам, як передавати показання приладів обліку води 30.01 ЖКГ Абонентам «Харківобленерго» нагадали про необхідність вчасно передавати дані приладів обліку
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 