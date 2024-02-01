01.02.2024 13:50 Віталій Хінєвіч

Обстріли Харкова: комунальники ремонтують пошкоджений дах будинку на вулиці Бакуліна

Комунальні служби міста Харкова завершують роботи з консервації пошкодженого даху житлового будинку на вул. Бакуліна, поруч з яким на початку січня прилетів ворожий снаряд.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Як повідомили в КП «Харківспецбуд», з пошкоджених 1,9 тис. кв. м покрівлі більше половини було зруйновано вщент. Одразу після обстрілу комунальники закрили понад 200 вибитих вікон у квартирах та місцях загального користування. Крім того, в будинку замінили сім вхідних дверей.

«Ми відновили кроквяну систему даху та вкрили її спеціальним тентом. Такі роботи провели для того, щоб сніг та дощ не зашкодили будівлі та її конструкціям. Зараз перевіряємо проєктно-кошторисну документацію і вже найближчим часом почнемо відновлювальні роботи», - розповів директор КП «Харківспецбуд» Богдан Долина.

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