01.02.2024 13:24

У передмісті Харкова травмувався працівник залізниці

Ця травма під Харковом може коштувати його керівнику волі.

Як повідомляє РЕДПОСТ, 22 листопада 2021 року травмувався електрогазозварювальник дільниці із забезпечення виробництва станції Безлюдівка, що входить до складу виробничого структурного підрозділу Харківська дирекція філії АТ «Укрзалізниця», отримав задачу провести ремонт механічного шнеку для подання цементу в камерний насос.

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Начальник цеху знаходився поруч і також займався усуненням несправності. У ході робіт він вирішив провернути вал короткочасним включенням лінії. Не переконавшись в тому, що його колега знаходиться в безпечній зоні, начальник цеху увімкнув лінію.

Вал почав обертатися, і ліву ногу електрогазозварювальника стало затягувати у шнек, в результаті чого вона була затиснутою між лопастями шнеку та піддоном. Почувши крики потерпілого, начальник цеху відключив шнекову лінію і став надавати допомогу колезі.

Внаслідок порушення правил безпеки підозрюваним потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження.

Чоловіку загрожує обмеження волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаєимо, раніше РЕДПОСТ писав про службову недбалість посадовиці регіональної філії Укрзалізниці. Завдано збитків країні майже на 2 мільйони гривень.