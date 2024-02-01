01.02.2024 12:15 Віталій Хінєвіч

Службова недбалість завдала збитків країні майже на 2 мільйони гривень: викрито посадовицю регіональної філії Укрзалізниці

За даними слідства, наприкінці 2020 року між регіональної філією «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» та полтавським підприємством укладено договір про надання послуг.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Предмет угоди стосувався розроблення документації із землеустрою, необхідної для формування земельних ділянок та державної реєстрації права постійного користування земельними ділянками АТ «Укрзалізниця». Встановлено, що земельні ділянки розташовані на території двох областей — Харківської та Полтавської. Їхня загальна площа складає майже 675 га.

Відповідальною особою за укладення вказаного договору було визначено посадовицю структурного підрозділу «Служба з управління майновими і земельними ресурсами» регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця», яка нині вже є фігуранткою кримінального провадження.

Жінка не погодила зі структурним підрозділом «Служба капітальних вкладень» регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» правильність складання договірної ціни на виконання ремонтних робіт, чим допустила неправильне зазначення розрахункових показників за 1 га у кошторисах вартості послуг на вишукувальні роботи.

По документах у підозрюваної проходили земельні ділянки площею майже 804 га. Вона свідомо завищила їхню площу на понад 125 га.

Вказані дії призвели до необґрунтованого перерахування з власності регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» на банківський рахунок полтавської компанії грошових коштів у сумі майже 2 млн гривень.

Вирішується питання щодо обранння підозрюваній запобіжного заходу.

За процесуального керівництва Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру громадянці за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п'ятдесяти до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

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