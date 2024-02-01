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01.02.2024  12:34   

У Харкові нагадали, як отримати гроші за соціальною програмою

Департамент соціальної політики Харкова нагадав, що потрібно зробити.


У Харкові нагадали, як отримати гроші за соціальною програмою
Як повідомляє РЕДПОСТ, власникам житла, які безоплатно розмістили внутрішньо переміщених осіб у рамках програми Прихисток, нагадали, як отримати передбачену програмою фінінсову допомогу.
 
Необхідно подати з 1 по 5 число місяця заяви на отримання компенсації витрат за безоплатне розміщення ВПО та інших документів. Звернутися можна до Управління соціального захисту населення за місцем розташування житла або на електронну пошту: [email protected]
 
Детальна інструкція та список необхідних документів за посиланням.
Тэги:  допомога, впо, харків
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