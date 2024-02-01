01.02.2024 13:05 Віталій Хінєвіч

Як у Харкові перевіряють якість водопровідної води

Згідно з щоденними результатами досліджень лабораторії санітарно-епідеміологічного контролю КП «Харківводоканал» якість водопровідної води, яка подається до будинків харків'ян, відповідає всім санітарно-гігієнічним нормам, передає РЕДПОСТ .



Як у Харкові перевіряють якість водопровідної води



Як повідомив начальник лабораторії Андрій Стародубов, співробітники лабораторії продовжують проводити щоденний контроль якості водопровідної води на всіх контрольних точках відбору.

«Щодня йде відбір понад 40 проб води. Не став винятком і період найінтенсивніших обстрілів міста, наша лабораторія продовжувала працювати. Досліджуємо зразки води із накопичувальних резервуарів чистої води, насосних та підкачувальних водопровідних станцій, водорозбірних колонок, а також із водопровідної мережі у всіх районах міста. Проводимо вимірювання всіх показників якості водопровідної води, відповідно до всіх санітарних норм та стандартів.

Зазначу, що якість водопровідної води, що надходить до квартир харків'ян, за період воєнних дій не змінилася. Зрідка відмічаємо тимчасові погіршення, пов'язані з ремонтними роботами або заміною трубопроводів у конкретних районах, після припинення подачі води в мережі та подальшого відновлення, але це короткочасне явище. А зміни, пов'язані з погодними умовами та сезонами відбуваються постійно, щороку», - підкреслив Андрій Стародубов.

За словами начальника мікробіологічного відділу лабораторії Олени Максимової, якість водопровідної води в Харкові перевіряється за чотирма основними напрямками: бактеріології, вірусології, паразитології та гідробіології.

«Наша лабораторія оснащена сучасним вимірювальним та допоміжним обладнанням, яке обслуговують висококваліфіковані фахівці. Якість водопровідної води знаходиться у нас під постійним контролем, і вона відповідає всім встановленим нормам та стандартам. Але якщо якісь показники перевищують норму, ми про це негайно повідомляємо на місце забору води і фахівці вживають необхідних дій, спрямованих на поліпшення якості води», - зазначила Олена Максимова.

Вода, перед подачею до міста, також проходить усі необхідні попередні етапи очищення на комплексах «Донець» та «Дніпро».

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