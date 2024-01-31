31.01.2024 18:55 Віталій Хінєвіч

На Харківщині маленькі діти перебували без нагляду дорослих дві доби

Мати трьох дітей взяла із собою 5-річну дитину та поїхала до подруги, а дітей віком 1 та 3 роки залишила вдома без нагляду.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Працівники ювенальної превенції Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області спільно зі спеціалістами служби у справах дітей Савинської селищної ради відвідали родину в селі Крючки.

Правоохоронці встановили, що мати трьох дітей взяла із собою 5-річну дитину та поїхала до подруги, а дітей віком 1 та 3 роки залишила вдома без нагляду. Діти знаходилися самі понад дві доби. В будинку виявлені не придатні для проживання дітей умови.

Щодо матері дітей складено адміністративний протокол за ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Соціальні працівники прийняли рішення про тимчасове вилучення дітей. Наразі діти проходять обстеження в лікарні.

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