Розшукуваного чоловіка підозрюють у крадіжці алкоголю в Харкові

30 січня близько 16:40 правоохоронці отримали від чергової пункту централізованого спостереження інформацію про спрацювання кнопки термінового виклику поліції в супермаркеті на проспекті Архітектора Альошина.
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Важливо поважати інтереси та почуття оточуючих. Якщо стикаєтеся з нетактовністю, спробуйте вирішити ситуацію за допомогою м'якого гумору.
Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Без опадів.
Останнього дня січня своє професійне свято відзначають ювеліри – майстри, які вміють робити світ прекраснішим, а жінок – щасливішим.
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