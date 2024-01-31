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31.01.2024  18:20   Віталій Хінєвіч

Розшукуваного чоловіка підозрюють у крадіжці алкоголю в Харкові

30 січня близько 16:40 правоохоронці отримали від чергової пункту централізованого спостереження інформацію про спрацювання кнопки термінового виклику поліції в супермаркеті на проспекті Архітектора Альошина.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
По прибуттю наряд поліції охорони затримав громадянина за обґрунтованою підозрою у вчиненні крадіжки алкогольних напоїв.
 
Крім того, під час перевірки чоловіка за наявними базами даних з’ясувалось, що 43-річний харків’янин знаходиться у розшуку як особа, яка переховується від суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності за вчинення шахрайства, крадіжки та грабежу. Чоловіка передали ініціаторам розшуку.
 
Триває з’ясування обставин події та здійснення відповідних слідчих дій.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині чоловік вчиняв домашнє насильство щодо співмешканки.
 
Тэги:  події, харків
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