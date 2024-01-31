31.01.2024 17:50 Віталій Хінєвіч

На Харківщині чоловік вчиняв домашнє насильство щодо співмешканки

Зловмисник постійно сварився, ображав жінку, принижував та погрожував побити.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

До поліції зателефонувала 37-річна жителька села Козіївка Богодухівського району. Вона повідомила про те, що її 33-річний чоловік вчиняє щодо неї домашнє насильство.

За адресою виїхали поліцейські групи реагування патрульної поліції. Поліцейські встановили, що чоловік постійно вчиняє сімейні сварки зі своєю дружиною, нецензурно виражається, ображає, принижує жінку та погрожує побити. Щодо нього працівники поліції неодноразово складали адміністративні протоколи, однак чоловік продовжував протиправні дії.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 126-1 (домашнє насильство) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає громадські роботи на строк від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до 5 років, або позбавлення волі на строк до 2 років.

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