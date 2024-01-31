довічне ув’язнення отримав екс-правоохоронець з Харківщини, який працював на фсб

Завдяки доказовій базі Служби безпеки та ДБР було виявлено та затримано агента фсб, який активно працював на Харківщині.
На підставі зібраних доказів, суд визнав російського агента винним за двома статтями Кримінального кодексу України:
Зраднику призначили найвищу міру покарання – довічне позбавлення волі. Розслідування проводили спільно співробітники СБУ та ДБР Харківської області за процесуальним керівництвом обласної прокуратури.
Раніше РЕДПОСТ писав, що Служба безпеки затримала хакера, який готував кібератаки на урядові сайти України та спрямовував ракети на Харків.
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Важливо поважати інтереси та почуття оточуючих. Якщо стикаєтеся з нетактовністю, спробуйте вирішити ситуацію за допомогою м'якого гумору.
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