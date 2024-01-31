довічне ув’язнення отримав екс-правоохоронець з Харківщини, який працював на фсб

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника в Управлінні СБ України в Харківській області Владислава Абдулу, реальний термін ув'язнення отримав агент фсб, який діяв на Харківщині. Він постійно передавав окупантам інформацію про розташування військових об'єктів та критичних інфраструктурних об'єктів у фронтовій зоні.

При використанні його координат російські військові вдавались до неодноразових ракетно-артилерійських ударів по території України. Служба безпеки та Державне бюро розслідувань успішно затримали агента у травні 2022 року, зупинивши його на блокпосту поблизу обласного центру. Під час затримання вилучено бойові гранати та мобільний телефон, яким агент підтримував зв'язок із фсб.

Слідство встановило, що агента завербував кадровий співробітник фсб з бєлгородської області, його брат. Зрадник мав завдання виявляти місця базування українських військових підрозділів та ремонтні підприємства.

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Після ворожих обстрілів, агент вирушав на місцевість для фіксації результатів. Зловмисник використовував службовий автомобіль зі спецталоном для уникнення огляду на блокпостах та прихованого фотографування об'єктів. Отримані відомості передавав своєму брату, який перебуває на прямому зв'язку з фсб.