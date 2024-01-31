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31.01.2024  12:00   Рита Парфенова

Довічне ув’язнення отримав екс-правоохоронець з Харківщини, який працював на фсб

Завдяки доказовій базі Служби безпеки та ДБР було виявлено та затримано агента фсб, який активно працював на Харківщині.

довічне ув’язнення отримав екс-правоохоронець з Харківщини, який працював на фсб

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника в Управлінні СБ України в Харківській області Владислава Абдулу, реальний термін ув'язнення отримав агент фсб, який діяв на Харківщині. Він постійно передавав окупантам інформацію про розташування військових об'єктів та критичних інфраструктурних об'єктів у фронтовій зоні.

При використанні його координат російські військові вдавались до неодноразових ракетно-артилерійських ударів по території України. Служба безпеки та Державне бюро розслідувань успішно затримали агента у травні 2022 року, зупинивши його на блокпосту поблизу обласного центру. Під час затримання вилучено бойові гранати та мобільний телефон, яким агент підтримував зв'язок із фсб.

довічне ув’язнення отримав екс-правоохоронець з Харківщини, який працював на фсб

Слідство встановило, що агента завербував кадровий співробітник фсб з бєлгородської області, його брат. Зрадник мав завдання виявляти місця базування українських військових підрозділів та ремонтні підприємства.

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Після ворожих обстрілів, агент вирушав на місцевість для фіксації результатів. Зловмисник використовував службовий автомобіль зі спецталоном для уникнення огляду на блокпостах та прихованого фотографування об'єктів. Отримані відомості передавав своєму брату, який перебуває на прямому зв'язку з фсб.

довічне ув’язнення отримав екс-правоохоронець з Харківщини, який працював на фсб

На підставі зібраних доказів, суд визнав російського агента винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
  • ч. 1 ст. 263 (зберігання бойових припасів без передбаченого законом дозволу).

Зраднику призначили найвищу міру покарання – довічне позбавлення волі. Розслідування проводили спільно співробітники СБУ та ДБР Харківської області за процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

Раніше РЕДПОСТ писав, що Служба безпеки затримала хакера, який готував кібератаки на урядові сайти України та спрямовував ракети на Харків.

Тэги:  зрада, сбу, харків
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