Готував ракетні удари на Харків: СБУ затримала хакера фсб

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника в Управлінні СБ України в Харківській області Владислава Абдулу, цей хакер готував кібератаки на урядові сайти України та спрямовував ракети на Харків.

Зловмисник коригував вогонь ворога по Харкову та готувався до кібератак на українські органи влади. Його дії призвели до двох ракетних ударів по цивільній інфраструктурі міста, у тому числі місцевій лікарні.

Крім цього, хакер розвідував місця базування Збройних сил на території регіону, зокрема, бойові позиції артилерії та систем протиповітряної оборони ЗСУ.

За завданням ФСБ, він готувався до серії DDoS-атак на сайти держпідприємств та урядових органів України.

Під час затримання у зловмисника вилучено технічні засоби, які він використовував у своїй підривній діяльності.

Фігуранту пред'явлено підозру за незаконне поширення інформації про направлення та рух Збройних сил України в Україну.

Зараз зловмисник знаходиться під вартою, йому загрожує до 12 років позбавлення волі. Співробітники СБУ діяли в рамках процесуального керівництва обласної прокуратури Харківської області.

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