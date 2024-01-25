Кібератака на дата-центр «Газмережі»: сервіси тимчасово недоступні

Переважатимуть суспільні інтереси: багато хто буде відчувати відповідальність за те, що відбувається навколо.

У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Дощ зі снігом, який вдень прийде на зміну сильному снігу, продовжуватиме йти до пізнього вечора.