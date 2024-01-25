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25.01.2024  10:08   Рита Парфенова

Кібератака на дата-центр «Газмережі»: сервіси тимчасово недоступні

Вранці 25 січня зафіксовано масштабну кібератаку на один із дата-центрів, який використовує «Газмережі».

кібератака
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську філію «Газмережі».
 
Внаслідок атаки вебсайти філій національного оператора та кол-центр тимчасово недоступні.
 
Точні строки відновлення роботи сервісів будуть повідомлені додатково. Постачальник послуг просить вибачити за тимчасові незручності.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що співробітники Служби безпеки України затримали у Харкові учасника хакерського угруповання «Народна сyberармія рф», яке діяло під контролем фсб росії.
Тэги:  кібератака, газ, харків
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