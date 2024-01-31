31.01.2024 11:38 Рита Парфенова

Який радіаційний фон в Харкові та області на 31 січня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 31 січня 2024 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:

Золочів – 10

Харків – 12

Богодухів – 13

Коломак – 12

Великий Бурлук – 11

Печеніги – 10

Слобожанське – 14

Куп’янськ – 11

Красноград – 11

Лозова – 10

Ізюм – 16

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.

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Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації у Харкові та області на 30 січня 2024 року.