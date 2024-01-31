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31.01.2024  11:30   Дмитро Колонєй

До поліцейських за добу звернулася майже тисяча мешканців

Оперативна обстановка на Харківщині від поліції на 31 січня 2024 року.


До поліцейських за добу звернулася майже тисяча мешканців

Як повідомляє РЕДПОСТ, окупаційна армія обстріляла населені пункти

  • Харківського,
  • Богодухівського,
  • Чугуївського та
  • Куп'янського районів.
 
  • Під підозру у диверсійній діяльності потрапили 3 особи. 
  • На блокпостах правоохоронцями та військовослужбовцями перевірено понад 2950 транспортних засобів.
  • Викрито 3 громадян у незаконному обігу наркотиків. У порушників вилучили заборонені речовини.
  • На території Харківщини сталося 11 дорожньо-транспортних пригод, у яких 4 громадян отримали травми.
  • Поліцейські викрили 4 водіїв, які керували транспортним засобом у стані сп’яніння.
 
Правоохоронці нагадують, що звертатися до них можна на «гарячу» лінію «102», до чергової частини Головного управління Національної поліції в Харківській області за телефоном 0503022044.
Тэги:  кримінал, обстановка, харків
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