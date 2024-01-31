31.01.2024 17:39

Харківські комунальники модернізують теплові пункти

Про роботи, які виконують бригади підприємства, розповіли у КП «Харківські теплові мережі».

Як повідомляє РЕДПОСТ, фахівці ХТС проводять роботи в Індустріальному районі

на одному з центральних теплових пунктів, дл заолщадження електроенергії налаштовуються частотні перетворювачі для насосів гарячого та холодного водопостачання.

у підвалі однієї з п’ятиповерхівок міняють запірну арматуру, яка розподіляє теплоносій по будинку.

раніше тут повністю було замінено обладнання індивідуального теплового пункту з погодним регулюванням.

загалом в районі облаштовано 73 таких «розумних» ІТП, які дозволяють заощаджувати від 5 до 30% енергоносіїв.

За словами керівника Індустріальної філії КП «ХТМ» Олексія Брильова, взимку комунальники планово ремонтують і модернізують ті частини системи теплопостачання, які не вимагають тривалого відключення послуг та не завдають незручностей мешканцям. Це дозволяє заощадити час у міжопалювальний сезон та спрямувати ресурси на масштабні роботи.