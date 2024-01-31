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31.01.2024  17:39   

Харківські комунальники модернізують теплові пункти

Про роботи, які виконують бригади підприємства, розповіли у КП «Харківські теплові мережі».

Модернізують теплові пункти комунальники: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, фахівці ХТС проводять роботи  в Індустріальному районі
  • на одному з центральних теплових пунктів, дл заолщадження електроенергії налаштовуються частотні перетворювачі для насосів гарячого та холодного водопостачання.
  • у підвалі однієї з п’ятиповерхівок міняють запірну арматуру, яка розподіляє теплоносій по будинку.
  • раніше тут повністю було замінено обладнання індивідуального теплового пункту з погодним регулюванням.
  • загалом в районі облаштовано 73 таких «розумних» ІТП, які дозволяють заощаджувати від 5 до 30% енергоносіїв.
Модернізують теплові пункти комунальники: Новини Харкова
 
Модернізують теплові пункти комунальники: Новини Харкова
 
За словами керівника Індустріальної філії КП «ХТМ» Олексія Брильова, взимку комунальники планово ремонтують і  модернізують ті частини системи теплопостачання, які не вимагають тривалого відключення послуг та не завдають незручностей мешканцям. Це дозволяє заощадити час у міжопалювальний сезон та спрямувати ресурси на масштабні роботи.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що «Харківводоканал» нагадав абонентам, як передавати показання приладів обліку води.
 
Тэги:  ремонт, тепло, харків
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