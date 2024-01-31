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31.01.2024  19:40   Віталій Хінєвіч

На Куп’янському напрямку відбито 7 атак ворога

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
 
Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали населені пункти: Окіп, Лук’янці, Гатище, Вовчанськ Харківської області.
 
На Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито 7 атак біля Синьківки Харківської області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ. 
 
Також окупанти завдали авіаційних ударів в районах Кислівки Харківської області.
 
Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 15 населених пунктів, зокрема Синьківка, Іванівка, Кислівка, Котлярівка, Піщане Харківської області.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що довічне ув’язнення отримав екс-правоохоронець з Харківщини, який працював на фсб.
 
Тэги:  агрессия россии, харків
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