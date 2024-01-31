На Куп’янському напрямку відбито 7 атак ворога

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.
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Важливо поважати інтереси та почуття оточуючих. Якщо стикаєтеся з нетактовністю, спробуйте вирішити ситуацію за допомогою м'якого гумору.
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