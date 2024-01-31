31.01.2024 20:05 Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов взяв участь у робочій нараді з міністром енергетики України

Харківський міський голова Ігор Терехов сьогодні, 31 січня, взяв участь у робочій нараді з міністром енергетики України Германом Галущенком, передає РЕДПОСТ .

Учасники заходу обговорили забезпечення стабільної роботи об’єктів критичної інфраструктури під час опалювального сезону, їх захист та відновлення після обстрілів.

Як зазначив Ігор Терехов, завдяки серйозній підготовці, яка була проведена влітку, Харків стабільно проходить поточний опалювальний сезон. Зокрема, в місті переклали близько 220 км магістральних тепломереж, а також відновили пошкоджену обстрілами інфраструктуру.

Крім того, на об’єктах КП «Харківські теплові мережі» вже працюють п’ять когенераційних установок на 70 кВт кожна. А на ТЕЦ-4 завдяки донорській допомозі реалізується проєкт зі встановлення когенераційної станції потужністю 6 МВт.

За словами мера, це дасть можливість забезпечити електроенергією ТЕЦ-4, і, як наслідок, надавати послуги з теплопостачання під час блекаутів близько 260 тис. споживачів. Також у Харкові встановлена 31 блочно-модульна котельня, яка може функціонувати автономно і у випадку відключення електроенергії забезпечувати теплом 40 тис. абонентів.

Під час брифінгу Герман Галущенко зазначив, що завдяки злагодженій роботі місцевої влади та підприємств енергетичної галузі енергосистема Харкова та області функціонує стабільно. І регіон має резерви, які зможуть забезпечити додаткову генерацію енергії для потреб споживачів.

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