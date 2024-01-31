31.01.2024 20:50 Віталій Хінєвіч

Ворог обстрілював цивільні об'єкти на Харківщині

Окупанти 31 січня обстрілювали населені пункти Куп'янського та Богодухівського районів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

За даними слідства, 31 січня окупанти обстріляли с. Рясне Золочівської ОТГ Богодухівського району. Пошкоджено сім приватних житлових будинків, будівлі цивільного підприємства, цвинтар та електромережі. Попередньо, ворог бив по селу з РСЗВ «Град».

Також сьогодні о 16:30 збройні сили рф здійснили авіаудар по селищу Великий Бурлук Купʼянського району. Зазнали пошкоджень складські приміщення сільгосппідприємства. За попередньою інформацію, ворог завдав удар по населеному пункту керованою авіабомбою.

Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції вживають всіх заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил держави-агресора.

За процесуального керівництва Богодухівської та Купʼянської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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