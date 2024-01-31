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31.01.2024  21:31   Дмитро Колонєй

Готуємо макарони з болгарським перцем і вершками у горщиках

Цікавий спосіб запекти макарони в духовці.

 
Як пише РЕДПОСТ, макарони – не лише самостійний гарнір, а й основа для різних страв.
 
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Макарони з болгарським перцем і вершками в горщиках

 

Продукти:

 
  • 200 г макаронів,
  • 1 болгарський перець,
  • 3 ст. вершкового масла,
  • 1 цибулина,
  • 2 ст. борошна,
  • 200 мл молока
  • 200 мл жирних вершків,
  • 300 м твердого сиру
 

Покроковий рецепт приготування:

 
  1. Приварити макарони до напівготовності
  2. Змішати макарони з нарізаним болгарським перцем.
  3. Окремо нарізати цибулю
  4. Обсмажити цибулю 5 хвилин на вершковому маслі.
  5. Додати борошно
  6. Жарити ще 1-2 хвилини, помішуючи.
  7. Влити молоко
  8. Влити вершки
  9. Довести до кипіння,
  10. Додати спеції
  11. Додати 2/3 тертого сиру,
  12. Перемішати соус.
  13. Викласти макарони в горщики
  14. Залити їх цим соусом
  15. Засипати сиром, що залишився.
  16. Запекти без кришок 15-20 хвилин в духовці при 190 градусах.

 

 
 
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Тэги:  рецепт, макарони, перець, молоко, вершки, борошно, сир
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