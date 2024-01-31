31.01.2024 21:31 Дмитро Колонєй
Готуємо макарони з болгарським перцем і вершками у горщиках
Цікавий спосіб запекти макарони в духовці.
Як пише РЕДПОСТ
, макарони – не лише самостійний гарнір, а й основа для різних страв.
Макарони з болгарським перцем і вершками в горщиках
Продукти:
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200 г макаронів,
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1 болгарський перець,
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3 ст. вершкового масла,
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1 цибулина,
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2 ст. борошна,
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200 мл молока
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200 мл жирних вершків,
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300 м твердого сиру
Покроковий рецепт приготування:
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Приварити макарони до напівготовності
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Змішати макарони з нарізаним болгарським перцем.
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Окремо нарізати цибулю
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Обсмажити цибулю 5 хвилин на вершковому маслі.
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Додати борошно
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Жарити ще 1-2 хвилини, помішуючи.
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Влити молоко
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Влити вершки
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Довести до кипіння,
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Додати спеції
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Додати 2/3 тертого сиру,
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Перемішати соус.
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Викласти макарони в горщики
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Залити їх цим соусом
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Засипати сиром, що залишився.
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Запекти без кришок 15-20 хвилин в духовці при 190 градусах.
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