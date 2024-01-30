Готуємо томатний смузі для нормалізації апетиту

Смузі - чудове перекушування, легкий сніданок і просто спосіб добрати корисні речовини, яких не вистачає.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати салат з авокадо та беконом.
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Порада дня – не поспішайте реалізовувати ідеї, що прийшли в голову. Записуйте думки, щоб оцінити їх пізніше на свіжу голову.
З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
В Україні 30 січня відзначається День спеціаліста військово-соціального управління ЗСУ.
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