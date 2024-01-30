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30.01.2024  21:33   Дмитро Колонєй

Готуємо томатний смузі для нормалізації апетиту

Смузі - чудове перекушування, легкий сніданок і просто спосіб добрати корисні речовини, яких не вистачає.

Як приготувати томатний смузі
 
Як пише РЕДПОСТ, томатний смузі – безцінне джерело лікопіну для роботи шлунково-кишкового тракту, регулювання апетиту, схуднення та гарного самопочуття.
 

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Томатний смузі

 

Продукти:

 
  • 3 помідори,
  • морква,
  • яблуко,
  • 0,5 ч.л. оливкової олії.

Покроковий рецепт приготування:

  1. Обов'язково ошпарити помідори окропом
  2. Зняти з помідорів шкірки.
  3. Очистити та нарізати моркву
  4. Очистити та нарізати яблуко
  5. Збити все у блендері.
  6. Пити томатну смузі вечорами, якщо дуже хочеться перекусити.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати салат з авокадо та беконом.

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Тэги:  рецепт, напій, смузі, помідори, олія, морква, яблука
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