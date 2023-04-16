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16.04.2023  21:57   Дмитро Колонєй

Готуємо гарячу оранжаду

Смачний і корисний напій, який чудово підходить і до великоднього столу.

Як приготувати гарячу оранжаду
 
Як пише РЕДПОСТ, цей ароматний і солодкий гарячий тонізуючий напій може стати улюбленою стравою сім'ї, яка замінить вранці чай або каву. 
 

Гаряча оранжада

Продукти на 6 порцій:

 

  • Апельсини 5 шт.
  • Цукор 100 гр
  • Вода 1 л.
  • Палички кориці 2 шт.
  • Гвоздика 10-12 шт.

Покроковий рецепт приготування

 

  1. У сотейник влити воду.
  2. Додати у воду корицю та гвоздику.
  3. Всипати цукор та поставити сотейник на вогонь.
  4. Окремо вичавити сік апельсинів.
  5. Коли в сотейнику розчиниться цукор, перелити сироп у чашу блендера через сито, щоб гвоздика та кориця залишилися в ситі.
  6. До сиропу відправити сік апельсина разом із м'якоттю.
  7. Перемішати напій за допомогою блендера та подавати до столу.
Смачного!
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ, розповідав, як приготувати салат «Пасхальне яйце»
 
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Тэги:  рецепт, напій, оранжада, апельсин, великдень, піст, цукор, кориця, гвоздика
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