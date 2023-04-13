Готуємо освіжаючий лимонний морс

Смачний вітамінний напій, корисний у будь-яку пору року.
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Подолання лінощів може зробити день особливо продуктивним у областях, де потрібна логіка та ясність розуму, таких як наука, навчання, аналітика, планування.
Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Вранішній дощ удень послабшає і до приходу вечора скінчиться.
Щорічно 13 квітня відзначається Всесвітній день рок-н-ролу – свято однодумців, для яких рок-н-рол став не лише музикою, а стилем та способом життя.
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