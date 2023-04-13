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13.04.2023  21:57   Дмитро Колонєй

Готуємо освіжаючий лимонний морс

Смачний вітамінний напій, корисний у будь-яку пору року.

Як приготувати лимонний морс
 
Як пише РЕДПОСТ, у цьому освіжаючому морсі зберігаються вітаміни, він знімає втому та підіймає настрій.
 

Лимонний морс

 

Продукти:

 
  • лимон - 1 штука;
  • вода - 4 склянки;
  • цукор - 5 столових ложок.

Покроковий рецепт приготування

 

  1. З лимона зняти цедру та дрібно її нарізати.
  2. Залити цедру гарячою водою та кип'ятити 5 хвилин.
  3. Залишити на 3-4 години.
  4. З лимона вичавити сік.
  5. Настояний відвар процідити, додати цукор і довести до кипіння.
  6. Влити віджатий сік і охолодити.
Смачного!
 
 

 


Тэги:  рецепт, морс, напій, лимон, цитрусові
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