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13.04.2023  22:16   Дмитро Колонєй

У Харкові відкрився Міжнародний музичний фестиваль класичної музики

Церемонія відкриття фестивалю «Kharkiv Music Fest» відбулася у Харківському національному академічному театрі опери та балету ім. М. В. Лисенка.


У Харкові відкрився Міжнародний музичний фестиваль класичної музики
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, урочиста церемонія відкриття Міжнародного музичного фестивалю класичної музики «Kharkiv Music Fest» пройшла у Харківському національному академічному театрі опери та балету ім. М. В. Лисенка.
 
З відкриттям свята музики учасників та глядачів привітав міський голова Ігор Терехов.
 
«Я згадую минулий рік, метрополітен, у якому на той момент жили харківʼяни, виступ оркестру і ті емоції щастя, котрі переповнювали кожного з нас. Я вдячний всім організатором цього заходу. Адже те, що зараз у Харкові проходять такі культурні події, означає, що ми маємо славне та світле майбутнє. Впевнений, що після перемоги ми ще не раз зберемося тут і оплесками вітатимемо наших музикантів!» - зазначив у вітальному слові Ігор Терехов.
 
Відкрився Міжнародний музичний фестиваль «Kharkiv Music Fest» у Харкові
 
Цьогоріч «Kharkiv Music Fest» триватиме з 13 квітня по 30 червня. У його програмі - переважно українські імена як музикантів, так і композиторів, чиї твори звучатимуть.
 

Источник:   Міськраду
 Тэги:  ігор терехов, фестиваль, харків, kharkiv music fest
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