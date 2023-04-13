13.04.2023 22:16 Дмитро Колонєй

У Харкові відкрився Міжнародний музичний фестиваль класичної музики

Церемонія відкриття фестивалю «Kharkiv Music Fest» відбулася у Харківському національному академічному театрі опери та балету ім. М. В. Лисенка.



У Харкові відкрився Міжнародний музичний фестиваль класичної музики



Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Міськраду, урочиста церемонія відкриття Міжнародного музичного фестивалю класичної музики «Kharkiv Music Fest» пройшла у Харківському національному академічному театрі опери та балету ім. М. В. Лисенка.

З відкриттям свята музики учасників та глядачів привітав міський голова Ігор Терехов.

«Я згадую минулий рік, метрополітен, у якому на той момент жили харківʼяни, виступ оркестру і ті емоції щастя, котрі переповнювали кожного з нас. Я вдячний всім організатором цього заходу. Адже те, що зараз у Харкові проходять такі культурні події, означає, що ми маємо славне та світле майбутнє. Впевнений, що після перемоги ми ще не раз зберемося тут і оплесками вітатимемо наших музикантів!» - зазначив у вітальному слові Ігор Терехов.

Цьогоріч «Kharkiv Music Fest» триватиме з 13 квітня по 30 червня. У його програмі - переважно українські імена як музикантів, так і композиторів, чиї твори звучатимуть.



