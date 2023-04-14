Прогноз погоди у Харкові на 14 квітня

Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. З самого ранку йтиме дощ. Удень він може послабшати, проте до вечора знову набере силу.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
Вранці хмарно, ймовірність опадів 94%. Температура повітря +9°...+8°C (відчувається як +8°C). Вітер північно-східний, 5 м/с. Вологість повітря 91%. Атмосферний тиск 742 мм рт.ст.
Вдень хмарно, ймовірність опадів 88%. Температура повітря +8°...+7°C (відчувається як +8°C). Вітер північно-східний, 6 м/с. Вологість повітря 87%. Атмосферний тиск 745 мм рт.ст.
Ввечері хмарно, ймовірність опадів 90%. Температура повітря +7°...+6°C (відчувається як +3°C). Вітер північно-східний, 7 м/с. Вологість повітря 93%. Атмосферний тиск 748 мм рт.ст.
Зірки обіцяють насичений подіями та емоціями день. Особливо добре вдаватиметься все, що так чи інакше пов'язане з інтелектуальною сферою.
Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. З самого ранку йтиме дощ. Удень він може послабшати, проте до вечора знову набере силу.
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