    
Главная Цього дня Погода Прогноз погоди у Харкові на 14 квітня
14.04.2023  06:00   

Прогноз погоди у Харкові на 14 квітня

Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. З самого ранку йтиме дощ. Удень він може послабшати, проте до вечора знову набере силу.

Клумба у Харкові

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Вранці хмарно, ймовірність опадів 94%. Температура повітря +9°...+8°C (відчувається як +8°C). Вітер північно-східний, 5 м/с. Вологість повітря 91%. Атмосферний тиск 742 мм рт.ст.

Вдень хмарно, ймовірність опадів 88%. Температура повітря +8°...+7°C (відчувається як +8°C). Вітер північно-східний, 6 м/с. Вологість повітря 87%. Атмосферний тиск 745 мм рт.ст.

Ввечері хмарно, ймовірність опадів 90%. Температура повітря +7°...+6°C (відчувається як +3°C). Вітер північно-східний, 7 м/с. Вологість повітря 93%. Атмосферний тиск 748 мм рт.ст.

Народні прикмети

  • Перелітні птахи летять зграями — весна буде теплою.
  • Нічне небо без зірок обіцяє різке потепління.
  • Гроза цього дня віщує посушливе літо.
  • Щоб дізнатись про літо, спостерігали за нічним небом: якщо ніч ясна і тече тепла вода, то літо буде тепле і сухе.
  • У цей час розпускається бузок, вилізають лісові мурашки.

Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
13.04 Погода Прогноз погоди у Харкові на 13 квітня 12.04 Погода Прогноз погоди у Харкові на 12 квітня 11.04 Погода Прогноз погоди у Харкові на 11 квітня
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 