14.04.2023 06:00

Прогноз погоди у Харкові на 14 квітня

Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. З самого ранку йтиме дощ. Удень він може послабшати, проте до вечора знову набере силу.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Вранці хмарно, ймовірність опадів 94%. Температура повітря +9°...+8°C (відчувається як +8°C). Вітер північно-східний, 5 м/с. Вологість повітря 91%. Атмосферний тиск 742 мм рт.ст.

Вдень хмарно, ймовірність опадів 88%. Температура повітря +8°...+7°C (відчувається як +8°C). Вітер північно-східний, 6 м/с. Вологість повітря 87%. Атмосферний тиск 745 мм рт.ст.

Ввечері хмарно, ймовірність опадів 90%. Температура повітря +7°...+6°C (відчувається як +3°C). Вітер північно-східний, 7 м/с. Вологість повітря 93%. Атмосферний тиск 748 мм рт.ст.

Народні прикмети

Перелітні птахи летять зграями — весна буде теплою.

Нічне небо без зірок обіцяє різке потепління.

Гроза цього дня віщує посушливе літо.

Щоб дізнатись про літо, спостерігали за нічним небом: якщо ніч ясна і тече тепла вода, то літо буде тепле і сухе.

У цей час розпускається бузок, вилізають лісові мурашки.



