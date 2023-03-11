Готуємо пісний та корисний “Банановий чай”

11.03.2023 21:41 Дмитро Колонєй

Корисний та простий рецепт, що допомагає боротися зі стресом.

Зварений банан можна використовувати в рецептах випічки, як вже несолодкий крохмальний інгредієнт, або вжити разом з приготовленим чаєм.

Дуже корисна також шкурка банану, з якої можна зробити настій.