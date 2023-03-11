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11.03.2023  21:41   Дмитро Колонєй

Готуємо пісний та корисний “Банановий чай”

Корисний та простий рецепт, що допомагає боротися зі стресом.

Як приготувати “Банановий чай”
 
Як пише РЕДПОСТ, чай знімає тривожні стани, допомагає заснути, впоратися зі стресом. До того ж цей насичений калієм та вітамінами напій дуже корисний. позитивно впливає на серце, може знизити кров'яний тиск та зміцнити імунітет. Щоправда, з першої чашки ефект не з'явиться. Вважається, що накопичувальний ефект спрацьовує не раніше другого дня прийому.
 

Що варто врахувати

Зварений банан можна використовувати в рецептах випічки, як вже несолодкий крохмальний інгредієнт, або вжити разом з приготовленим чаєм.

Дуже корисна також шкурка банану, з якої можна зробити настій. 

 

Банановий чай

 

Продукти:

  • банан - 1 шт.,
  • кориця - 0,5 ч. ложки,
  • коріандр - 6 зерен,
  • вода - 300 мл
 

Покроковий рецепт приготування

  1. Відрізати кінчики банану, не знімая шкірки.
  2. Довести воду у каструльці до кипіння.
  3. Покласти в неї банан із шкіркою.
  4. Варити на середньому вогні приблизно 10 хвилин.
  5. Відцідити рідину через сито.
  6. Додати корицю та коріандр.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати  пісні та яскраві "Французькі тости" з яблуками.

 


Тэги:  рецепт, чай, банан
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