Готуємо пісний та корисний “Банановий чай”

Корисний та простий рецепт, що допомагає боротися зі стресом.
Зварений банан можна використовувати в рецептах випічки, як вже несолодкий крохмальний інгредієнт, або вжити разом з приготовленим чаєм.
Дуже корисна також шкурка банану, з якої можна зробити настій.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати пісні та яскраві "Французькі тости" з яблуками.
Комментариев: 0
Спробуйте ізолюватися від людей, які вас дратують чи хоча б не піддаватися на провокації. Хороший рецепт – з головою піти у роботу.
Нічний дрібний дощ вранці може посилитися. У другій половині дня він зміниться на дощ зі снігом і тільки ввечері закінчиться.
12 березня 2008 року вперше відзначався Всесвітній день проти кіберцензури.
влажность:
давление:
ветер: