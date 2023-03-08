08.03.2023 21:50 Дмитро Колонєй
Готуємо пісні та яскраві "Французькі тости" з яблуками
Страва внесе різноманітність у пісне меню столу.
Як пише РЕДПОСТ
, полента "Французькі тости" з яблуками - нетривіальна страва, яка потішить своїм смаком.
Полента "Французькі тости" з яблуками
Продукти:
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Полента (кукурудзяна крупа) 200г
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50 г цукрової пудри
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1 апельсин, цедра
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2 яблука
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200 мл яблучного соку
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½ ч.л. меленої кориці
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ч.л. змішаних спецій
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½ столової ложки світло-коричневого цукру
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1 столова ложка рослинної олії
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100 г знежиреного грецького йогурту для сервірування
Покроковий рецепт приготування
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У каструлю з водою додати ложку оливкової олії і насипати крупу.
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Варіть кашу, періодично помішуючи, до повного загусання.
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Додати цукрову пудру та цедру апельсина.
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Вилити кашу на лист і розрівняти тильною стороною ложки.
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Дати охолонути.
-
Потім охолодити у холодильнику не менше 4 годин або ніч.
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Коли полента застигне, розрізати кожне яблуко на 8 часточок, видаливши серцевину.
-
Перекласти в невелику каструлю з яблучним соком, корицею, змішаними спеціями та коричневим цукром.
-
Довести до кипіння і гасити 4-5 хвилин, поки яблука не стануть м'якими, але збережуть форму.
-
Зняти зі сковороди шумівкою.
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Потім кип'ятити соус на середньому вогні протягом 10-12 хвилин, поки він не загусне і не стане сиропом.
-
Тим часом охолоджену поленту розрізати на 6 квадратів.
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Нагріти велику сковороду з антипригарним покриттям.
-
Додати скибочки полентів партіями і готувати по 2-3 хвилини з кожного боку до золотистого кольору.
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Обсмажені тости із поленти намазати йогуртом
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Викладіть зверху яблука
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Полити сиропом.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати пісний суп із фрикадельками.
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