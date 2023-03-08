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08.03.2023  21:50   Дмитро Колонєй

Готуємо пісні та яскраві "Французькі тости" з яблуками

Страва внесе різноманітність у пісне меню столу.

Як приготувати поленту "Французькі тости" з яблуками
 
Як пише РЕДПОСТ, полента "Французькі тости" з яблуками - нетривіальна страва, яка потішить своїм смаком.

Полента "Французькі тости" з яблуками

Продукти:

 

  • Полента (кукурудзяна крупа) 200г
  • 50 г цукрової пудри
  • 1 апельсин, цедра
  • 2 яблука
  • 200 мл яблучного соку
  • ½ ч.л. меленої кориці
  • ч.л. змішаних спецій
  • ½ столової ложки світло-коричневого цукру
  • 1 столова ложка рослинної олії
  • 100 г знежиреного грецького йогурту для сервірування

Покроковий рецепт приготування

 

  1. У каструлю з водою додати ложку оливкової олії і насипати крупу.
  2. Варіть кашу, періодично помішуючи, до повного загусання.
  3. Додати цукрову пудру та цедру апельсина.
  4. Вилити кашу на лист і розрівняти тильною стороною ложки.
  5. Дати охолонути.
  6. Потім охолодити у холодильнику не менше 4 годин або ніч.
  7. Коли полента застигне, розрізати кожне яблуко на 8 часточок, видаливши серцевину.
  8. Перекласти в невелику каструлю з яблучним соком, корицею, змішаними спеціями та коричневим цукром.
  9. Довести до кипіння і гасити 4-5 хвилин, поки яблука не стануть м'якими, але збережуть форму.
  10. Зняти зі сковороди шумівкою.
  11. Потім кип'ятити соус на середньому вогні протягом 10-12 хвилин, поки він не загусне і не стане сиропом.
  12. Тим часом охолоджену поленту розрізати на 6 квадратів.
  13. Нагріти велику сковороду з антипригарним покриттям.
  14. Додати скибочки полентів партіями і готувати по 2-3 хвилини з кожного боку до золотистого кольору.
  15. Обсмажені тости із поленти намазати йогуртом
  16. Викладіть зверху яблука
  17. Полити сиропом.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати пісний суп із фрикадельками.

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Тэги:  рецепт, тости, піст, кукурудза, йогурт, яблука, крупа, полента
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