08.03.2023 21:19 Дмитро Колонєй

Електрики Харкова ліквідували більше двох десятків аварій після увімкнення світла

Поступово географію увімкнень світла у Харкові планують розширювати, а час роботи вуличних ліхтарів - збільшувати.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Міськсвітло», напередодні, 7 березня 2023 року, у Харкові вперше за час повномасштабної війни ввімкнули вуличне освітлення у центральній частині міста та на центральних магістралях.

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Як повідомили в КП «Міськсвітло», на теперішній час працює приблизно 25% мереж. Станом на 13:00 8 березня було ліквідовано 25 аварій.

«В основному, це аварії на кабельних мережах та локальне негоріння окремих світлоточок.», - зазначили на підприємстві.

У вівторок вуличне освітлення працювало у тестовому режимі - з 18:00 до 19:30. Поступово географію увімкнень планують розширювати, а час роботи вуличних ліхтарів - збільшувати.



