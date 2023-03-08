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08.03.2023  21:19   Дмитро Колонєй

Електрики Харкова ліквідували більше двох десятків аварій після увімкнення світла

Поступово географію увімкнень світла у Харкові планують розширювати, а час роботи вуличних ліхтарів - збільшувати.

Ліквідували більше двох десятків аварій електрики після відновлення світла у Харкові
 
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Міськсвітло», напередодні, 7 березня 2023 року, у Харкові вперше за час повномасштабної війни ввімкнули вуличне освітлення у центральній частині міста та на центральних магістралях. 
 
Як повідомили в КП «Міськсвітло», на теперішній час працює приблизно 25% мереж. Станом на 13:00 8 березня було ліквідовано 25 аварій. 
 
«В основному, це аварії на кабельних мережах та локальне негоріння окремих світлоточок.», - зазначили на підприємстві. 
 
Ліквідували більше двох десятків аварій електрики після відновлення світла у Харкові
 
У вівторок вуличне освітлення працювало у тестовому режимі - з 18:00 до 19:30. Поступово географію увімкнень планують розширювати, а час роботи вуличних ліхтарів - збільшувати.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ  писав про увімкнення світла на вулицях міста.
 

Источник:   Міськрада
 Тэги:  світло, аварії, харків, вулиці
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