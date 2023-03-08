Ворог продовжує обстрілювати деокуповані селища Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 8 березня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.
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Звичайні справи сьогодні даватимуться насилу, натомість на тлі розслабленості можуть виникати несподівані бажання чи захоплення.
Весь день у Харкові буде хмарним. Удень та ввечері очікується дрібний дощ, ближче до вечора він посилиться.
За традицією, що давно склалася, перше офіційне свято весни присвячене прекрасній статі, а заснували його... самі жінки.
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