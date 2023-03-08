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08.03.2023  20:49   Дмитро Колонєй

Ворог продовжує обстрілювати деокуповані селища Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 8 березня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, РФ зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському напрямку. 
 
На Слобожанському напрямку оперативна обстановка без суттєвих змін. Формування наступальних угруповань не виявлено.  Протягом поточної доби ворог обстріляв райони 6 населених пунктів Харківщини: Стрілеча, Тернова, Вільча, Кам’янка, Дворічна та Голубівка.
 
На Куп’янському напрямку противник продовжує спроби прориву оборони наших військ. Здійснив артилерійські обстріли низки населених пунктів. Серед них - Вільшана, Куп’янськ, Кислівка та Першотравневе.
 
 

 


Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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